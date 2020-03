8 mars : à Metz, les femmes reprennent la rue

Une marche des femmes arpentera les rues de Metz samedi soir à la veille de la journée internationale des droits des femmes, pour se réapproprier l'espace publique de nuit et ne plus avoir peur.

"Les femmes reprennent possession de l'espace public au moment de la journée où elles en sont le plus victimes : la nuit." C'est ainsi que débute l'appel lancé par plusieurs associations et collectifs féministes de Moselle (Osez le féminisme, Puissance F, Les Racoleuses) mais aussi partis politiques de gauche et syndicats, pour une grande marche nocturne et féminine le samedi 7 mars au soir, veille de la journée internationale des droits des femmes.

Être ensemble nous donnera de la force.

"La nuit est à nous" confie Maud Wennert, membre de Puissance F, "les femmes se réapproprient l'espace public, se promènent de nuit, sans peur et toutes ensembles." Le cortège, éclairé par des flambeaux, partira à 20h de la Place de la Comédie et passera dans les rues, sur les places, devant les bars. Ces lieux que de nombreuses femmes n'osent plus fréquenter ou traverser seules. "Être ensemble nous donnera de la force" poursuit la militante. Le parcours sera jalonné de flash mobs, d'animations ou de minutes de cris pour exprimer leur combat.

Une action qui doit aussi s'inscrire "dans le contexte social actuel" estime Stéphanie Nouvelle-Phan-Dinh, du Font Social 57 qui rappelle la polémique née de la dernière Cérémonie des Césars qui a sacré le dernier film de Roman Polanski ou la contestation actuelle contre la réforme des retraites qui fera "perdre des droits" aux femmes selon elle. Les femmes également appelées à une grève lundi sous le mot d'ordre "On arrête toutes".

Retrouvez l'interview de Maud Wennert et Stéphanie Phan-Dinh, invités ce vendredi de France Bleu Lorraine.