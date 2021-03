8 mars : appel à la grève et aux rassemblements pour promouvoir les femmes, "premières de corvées" de la crise

A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, lundi 8 mars - date symbolique officialisée en 1977 par l'ONU - 37 organisations syndicales, féministes et politiques appellent à une "grève féministe" et à des manifestations dans toute la France, dimanche et lundi. Elles ont lancé un mouvement unitaire pour "mettre fin aux discriminations et aux violences sexistes et sexuelles" subies par celles qu'elles ont rebaptisées les "premières de corvées". Car ce qu'elles pointent du doigt, ce sont les injustices subies par les femmes : des discriminations, inégalités et violences qui ont été accentuées par la crise sanitaire. "Le 8 mars, nous serons en grève avec les femmes du monde entier pour refuser toutes et tous ensemble de payer le prix de la crise avec notre travail, notre salaire, notre corps", ont expliqué à l'Agence France presse (AFP) ces organisations dont la FSU, la CGT, Solidaires, Osez le féminisme, Les Effronté-e-s, le Planning familial, l'Unef ou le Collectif national pour les droits des femmes.

Plusieurs rassemblements seront organisés dans toute la France, notamment à Paris où une manifestation ira de Port-Royal à la place de la République en passant par la Sorbonne pour "dénoncer la précarité étudiante", l'Ile de la Cité pour "interpeller la justice" ou la place du Châtelet pour sensibiliser au statut des intermittentes du spectacle, ont-elles précisé. Un rassemblement parisien, "festif et féministe", est également prévu dimanche place de la République.

Pendant ces 12 derniers mois de crise sanitaire, la mobilisation ne s'est pas arrêtée, marquée notamment par les luttes pour la PMA pour toutes, l'allongement du délai légal pour avorter, les témoignages #Metoo, #Metooinceste ou encore #sciencesporcs. "La société commence à tendre l'oreille", estime Claire Charlès des Effronté-e-s, "c'est pas le moment de relâcher la pression".

L'épidémie a mis en lumière que les femmes étaient au front, à travers différentes professions et aussi à la maison - Mireille Stivala de la CGT Santé et action sociale.

Mais cette année 2020 a aussi montré la persistance des écarts de salaire, avec la mise en lumière des métiers à prédominance féminine, a eu des conséquences psychologiques à cause du confinement, a été marquée par la hausse des violences intrafamiliales. "L'épidémie a mis en lumière que les femmes étaient au front, à travers différentes professions et aussi à la maison", estime Mireille Stivala de la CGT Santé et action sociale. Dans un rare communiqué commun, sept grandes organisations syndicales ont réclamé l'ouverture de négociations pour "revaloriser les salaires des métiers à prédominance féminine".

"Sous nos masques, la colère gronde"

Infirmières, aides-soignantes, aides à domicile, caissières, aides ménagères, garde d'enfants... Si les femmes représentent 70% des personnes en première ligne pendant la crise sanitaire, elles ne sont que 24% parmi les décideurs chargés d'en organiser les réponses, rappelle un sondage commandé par l'association Focus 30, citant des chiffres de l'ONG Care International. En outre, selon cette enquête, plus d'une femme sur cinq (22%) a "souffert de stress émotionnel ou de problèmes psychologiques" depuis la crise, contre 14% des hommes.

"Sous nos masques, la colère gronde", écrit le Collectif national pour les droits des femmes. "Cette crise a mis encore plus en lumière le rôle fondamental des femmes dans la société. Elles ont été le pilier du premier confinement et de la suite : télé travail, classe à la maison, courses, confection des repas, aide aux personnes en difficulté... Elles ont tenu et tiennent à bout de bras la vie de tous les jours. Et si elles s’arrêtaient, si elles faisaient grève ?" C'est justement ce que les associations appellent à faire ce lundi à 15h40, heure théorique où les femmes cessent d'être rémunérées compte tenu de l'écart de salaires avec les hommes (environ 25%). "La grève féministe c'est la grève du travail, dans le sens salarié, mais c'est aussi l'arrêt du travail invisible à la maison, pour dénoncer la charge mentale et les inégalités dans la répartition des tâches", souligne Murielle Guilbert de Solidaires.

Par ailleurs, considérant qu'"avec la crise sanitaire, les femmes françaises ont été en première ligne", la ministre chargée de l'Égalité Élisabeth Moreno récompensera lundi avec le Premier ministre Jean Castex "18 femmes et 18 associations œuvrant pour l'égalité en métropole et en Outre-Mer". Ce prix permettra "d'honorer des héroïnes du quotidien", a fait valoir Élisabeth Moreno dans une déclaration à l'AFP.