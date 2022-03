Dans le Grand Est, les femmes sont encore sous représentées dans les postes à responsabilité

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, ce mardi 8 mars, l'Insee du Grand Est publie deux études pour faire le point sur la parité en politique et dans les secteurs privé et public. Conclusion : les inégalités entre hommes et femmes persistent mais il y a du mieux.