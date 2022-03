Les carrières scientifiques et techniques ne sont pas que pour les garçons ! Pourtant, les jeunes filles hésitent encore à s'y engager, malgré une forte demande des entreprises et l'engagement d'associations telles que Elles bougent en Lorraine qui milite pour plus de mixité dans ces métiers.

8 mars : "On doit dire aux filles : ayez de l'ambition, osez les métiers !"

L'inégalité des sexes dans les métiers de la tech et du numérique est encore forte aujourd'hui

Les clichés ont la vie dure... L'égalité des sexes reste un combat dans les formations et les métiers des sciences, des technologies, de l'ingénierie ou du numérique. "Parce que les stéréotypes débutent dès le plus jeune âge, avec les jouets électroniques qu'on offre qu'aux garçons, les jeux vidéos..." constate amèrement Agnès Volpi, co-déléguée en Lorraine de l'association Elles bougent qui tente d'attirer plus de jeunes filles vers ces professions qu'elles méconnaissent souvent. A l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, elle est à l'initiative d'une rencontre entre une quarantaine de lycéennes du lycée Charles Jully de Saint-Avold avec des ingénieures de Continental à Sarreguemines, des cadres du bailleur social Batigère, d'élèves ingénieures de Polytech Nancy. Une partie de la journée sera déroulera également sur la plateforme pétrochimique de TotalEnergies à Carling pour y rencontrer "des femmes passionnées par leur métier."

Stéréotypes

Mais pourquoi les jeunes filles ne sont pas plus présentes dans ces filières, alors qu'elles n'ont rien à envier à leurs camarades masculins dans les matières scientifiques ? "Quand vous regardez l'après bac, c'est là qu'il y a le grand décrochage, où les jeunes filles n'osent pas. Il y a aussi un problème avec le nouveau bac. On a remarqué une une baisse importante du nombre de jeunes filles qui choisissaient les options scientifiques" poursuit Agnès Volpi. Selon elle, la faute est donc à chercher, en partie, au niveau de l'orientation des élèves. "Elles ne sont pas assez conseillées, pas assez poussées. On doit dire aux jeunes filles : ayez de l'ambition, osez les métiers, tous les métiers! Rien ne vous est interdit dans l'industrie, dans le numérique, dans l'informatique."

Agnès Volpi, co-déléguée en Lorraine de l'association Elles bougent, invitée de France Bleu Lorraine Copier

Des places à prendre

Car cette désaffection se traduit ensuite sur le marché du travail. A la tête de Steel PC à Norroy-le-Veneur, une société spécialisée dans l'informatique, Amandine Laveau Zimmerlé explique que lors de son dernier recrutement, elle n'a reçu qu'un seul CV de fille sur 80 candidatures ! Pourtant, "les entreprises ont pris conscience du besoin de mixité dans les équipes projets qui travaillent différemment et de manière plus aboutie." Constat identique chez Vivoka, la start-up messine devenue une référence dans la technologie de la reconnaissance vocale. "Autant sur les métiers comme le design, le marketing ou la communication, la parité est respectée", explique son co-fondateur William Simonin, "autant pour la tech, c'est très très compliqué" malgré, précise t-il, les efforts des écoles pour augmenter la part féminine dans les formations.