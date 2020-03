8 mars : en Côte-d'Or, Adriana Domergue pilote des avions et l'enseigne aux jeunes filles

On compte 7% de femmes dans le milieu aéronautique. Parmi elles, Adriana Domergue, pilote d'avion et instructrice de vol. Son but : changer les mentalités et amener les jeunes filles à ce métier.