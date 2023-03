8 mars en Indre-et-Loire : 15 femmes de l'ombre récompensées pour leurs engagements associatifs

C'est la journée international des droits des femmes. Une journée qu'a choisi le Comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif d'Indre-et-Loire pour honorer 15 femmes du département pour leur investissement dans le monde associatif. Des femmes de l'ombre, des héroïnes du quotidien qui seront décorées pour la toute première fois de leur vie lors d'une cérémonie, le 10 mars.

Le but du comité est de promouvoir le bénévolat et d’honorer les bénévoles des associations sportives, socio-culturelles et caritatives en les décorant d’une médaille ministérielle attribuée par le ministère des sports, des jeux olympiques et paralympiques et la préfecture. Des récompenses qui vont de la lettre de félicitation à la médaille d’Or en passant par le Bronze et l’Argent.

"Donner aux autres, ça permet de recevoir et s'épanouir"

Parmi les femmes sélectionnées cette année, Dominique Meunier, une retraitée de 68 ans, et habitante d'Azay-sur-Indre qui était l'invitée de France Bleu Touraine ce mercredi. "Cela fait très plaisir d'être honorée, que l'on soit mise à l'honneur pour notre travail, car c'est un travail. J'aime aider les gens. Cette récompense, c'est celle de toutes les femmes qui travaillent dans le bénévolat", précise-t-elle.

Dominique Meunier est sur tous les fronts puisque depuis 20 ans, elle est active à la bibliothèque de sa commune. Cette retraité participe également à la distribution de denrées au CIAS de Loches, et soutient de temps à autre son mari, maire d'Azay-sur-Indre. Un investissement qu'elle partage modestement. "Donner aux autres, ca permet de recevoir et s'épanouir", conclut Dominique Meunier qui ne sait pas encore quelle récompense, elle recevra.