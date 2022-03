8 mars : les mobilisations féministes à suivre au Pays basque

Au moins trois mobilisations ont lieu au Pays Basque ce mardi, pour réclamer l'égalité entre les hommes et les femmes, en cette journée internationale des droits des femmes.

Manifestation féministe à Bayonne durant l'été 2020, pour réclamer la démission du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, accusé de viol et d'abus sexuels.

Pour la journée internationale des droits des femmes, diverses associations féministes vous appellent à manifester pour plus d'égalité dans le monde et au Pays basque. Voici les rendez-vous à ne pas manquer en ce 8 mars.

Mobilisation d'ampleur à Bayonne

Le principal événement est celui de Bayonne, organisé de façon collaborative par plusieurs associations et collectifs féministes : le syndicat indépendantiste "LAB" (Langile Abertzaleen Batzordea), le collectif "Emazteek Diote", "Nous Toutes Pays Basque", mais aussi "PAF!" (Pour une alternative féministe), le Planning familial, et "Zutik".

"Rendez-vous aux halles de Bayonne à 18h00 pour un rassemblement revendicatif et festif", annoncent les associations, qui souhaitent alerter que la pandémie de Covid-19 a mis encore davantage en exergue des inégalités femmes/hommes déjà bien présentes. Et pourtant rien n'a été fait depuis, selon les associations qui réclament "des actes plutôt que des promesses" :

Diminution du temps de travail pour un partage équitable de l’emploi, des richesses et des tâches domestiques, sans distinction de genre ;

Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ;

Reconnaissance et revalorisation des métiers à prédominance féminine ;

Assumer un service public territorial pour tous les secteurs du soin et du lien.

Mardi dans la journée, des étudiants de l’IUT GEA de Bayonne ont choisi desensibiliser les enfants entre 6 et 10 ansaux inégalités entre les genres. Ils interviendront dans les écoles Jean-Pierre Brana, l’école du Prissé et l’école CharlesMalégarie pour leur proposer d’évoquer le sujet par des jeux originaux avec notamment un jeu des 7 familles dont les personnages sont des femmes remarquables (sportive, peintre, entrepreneure, artiste, aventurière, scientifique…).

Autre mobilisation et prises de parole cette fois-ci au fronton d'Itxassou, à 20h, organisée par le collectif "Ipar Euskal Herriko Itaia".

Deux cortèges à Hendaye

À Hendaye, la manifestation est double et pour la première fois de son histoire, les organisatrices ont reçu le soutien officiel des communes de Biriatou et d'Urrugne. Il y aura deux départs et deux cortèges pour cet événement féministe organisé par "M8 Asanblada Feminista de la Bidasoa".

Un premier cortège partira à 17h30, depuis Hendaye place Pausu. Départ de Fontarrabie pour le second cortège qui traversera ensuite Irun. Et retrouvailles au pont Santiago. "Ensemble nous irons sur la petite place sans nom du pont Avenida où nous terminerons l'action dans une ambiance festive. Cette année plus que jamais : Vive la lutte féministe!!!", indique "Bagera Nous Sommes", association membre de l'Assemblée M8 Feminista de la Bidasoa.