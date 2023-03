8 mars : les Sarthoises et les Sarthois mobilisés pour l'égalité, au travail et à la retraite

Plus de 300 personnes ont rallié en musique et en slogans la Place de la République à celle des Jacobins, dans le centre-ville du Mans.

Manifester contre la réforme des retraites et pour les droits des femmes, une convergence des luttes évidente aux yeux de Cherifa Guillerme, salariée et déléguée CGT chez O2. Elle a pris la parole en tout début d'après-midi devant le siège de son entreprise, spécialisée dans les services à la personne et l'aide à domicile, dans le centre-ville du Mans. "Qui est pénalisée quand les enfants naissent ? La majorité du temps, c'est madame qui reste à la maison et qui perd ses trimestres. Donc c'est madame qui se retrouve pénalisée de par son métier d'aide à la personne, déjà précaire, et elle se retrouve pénalisée à la retraite parce qu'elle a élevé ses enfants. C'était évident pour nous de faire converger les deux luttes !"

ⓘ Publicité

Place de la république, Alice, 16 ans, a rejoint le cortège un peu par hasard, elle ne savait pas qu'il y avait une manifestation à cet endroit et à cette heure-là. Mais elle n'a pas hésité à la rejoindre. Cette élève au lycée le Mans Sud, déjà très mobilisée contre la réforme des retraites se prépare à faire "un métier d'homme" comme elle dit. Et pour elle, c'est déjà compliqué : "Y'a beaucoup de moqueries sur le fait que je sois en mécanique, et je viens ici déjà pour sortir de ça et aussi pour tout ce qui concerne les retraites, les salaires. Parce qu'en tant que femme j'ai peur d'être mal payée plus tard dans mon métier".

Pour les Sarthoises, le féminisme se transmet aussi de génération en génération

Du haut de ses sept ans, Emilie brandit fièrement sa pancarte : "moins de sexistes et plus de salaires pour les femmes. On n'est pas des connes, on n'est pas des boniches. Vive l'égalité !" Des mots qui, on l'imagine ont été écrit avec l'aide de Marjolaine, sa maman, qui habite à Tennie. "Dès que je rencontre des situations un peu conflictuelles avec des hommes, je lui explique", confie t-elle.

Une sensibilisation dès le plus jeune âge aux formes de violences et aux inégalités que subissent de nombreuses femmes, c'est une très bonne chose pour Marie-Françoise, militante "soixante-huitarde" comme elle se définit elle-même. Elle a aussi milité pour le droit à l'avortement, et suit attentivement la façon dont les jeunes filles et jeunes femmes se mobilisent aujourd'hui. "Maintenant c'est plutôt ma fille et sa petite amie qui ont pris le relais", rigole t-elle en filmant avec son téléphone des étudiantes en train de coller ces mots sur un des murs du centre-ville : "arrêtez de sexualiser nos corps". La sexagénaire hoche la tête, un grand sourire aux lèvres et le pouce levé vers la nouvelle génération.