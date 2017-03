8 mars : manif (en photos) pour les droits des femmes à Bayonne

Journée mondiale des droits des femmes hier avec une manifestation dans les rues de Bayonne. Plus d'une centaine de manifestantes et manifestants à l'appel de plusieurs organisations.

Planning familial, Emazteek diote, le collectif contre les violences sexistes. Les organisateurs du défilé Bayonnais étaient hier soir satisfaits. Il y a eu du monde lors de la 40ème manifestation pour les droits des femmes.

Trois haltes surprise sur leur parcours

La première halte, sous le parvis de la cathédrale devant l’évêché. Deuxième halte ensuite place Rolan Barthes pour jeter dans la Nive plusieurs bateaux en papier. Un signe de solidarité avec les femmes migrantes qui traversent la Méditerranée et qui en meurent. La dernière halte s'est effectuée devant le siège de la communauté d'agglomeration Pays Basque constituée en début d'année et où sur 158 communes représentées on ne compte que...neuf femmes!

Halte sur le parvis de la cathédrale de Bayonne

Des bâteaux en papier jetés dans la Nive en solidarité avec les femmes migrantes

Passage dans le petit Bayonne

Des manifestantes

Dernière étape au chateau neuf où siègent les élus de la communauté d'agglomeration Pays Basque

Les dernières minutes de la manifestation

Le reportage sonore de France Bleu Pays Basque