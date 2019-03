8 mars : manifestation à Metz pour l'égalité entre hommes et femmes

"A travail égal, salaire égal", "le sexisme tue chaque jour"... Les slogans dans les rues de Metz pour ce 8 mars, 42e journée internationale des droits des femmes, étaient aussi variés sur les pancartes que dans la voix des participant-e-s. Car parmi les 100 à 150 manifestants, ils étaient presque autant de femmes que d'hommes à battre le pavé pour réclamer l'égalité des sexes. Une manifestation à l'appel de plusieurs organisations et syndicats tels que Osez le féminisme, Couleurs Gaies, La ligue des droits de l'homme, la CGT, Solidaire...

En 2019 l'égalité femmes/hommes n'est pas atteinte même s'il y a des lois qui le disent sur le papier. Les salaires ne sont pas les mêmes, une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint... On rêve de ne plus avoir à militer pour ça" - Juliette Tirabasso d'Osez le féminisme en Moselle

Depuis le 1er mars, les entreprises de plus de 1.000 salariés sont tenues de publier un index de l’égalité salariale hommes-femmes. L'idée est de mesurer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes afin de réduire les écarts injustifiés qui perdurent. Les entreprises auront trois ans pour se mettre en conformité, sous peine de sanctions financières.

Je suis la pour moi, pour ma fille, pour ma mère, pour toutes les femmes qui ne peuvent pas parler, qui ont peur, qui subissent des injustices. Il faut se battre et ne pas se taire" - Justine habitante de Metz

Symboliquement, le cortège s'est arrêté devant le monument aux morts de Metz, où les noms des femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année 2019 ont été cités. Un moment fort suivi d'une lourde minute de silence.

On entend parler de drames familiaux, de drames passionnels... Ce sont des féminicides. Il y avait des femmes derrières, qui étaient mères. Ces crimes sont traités par les médias et la justice avec une grande injustice" - Anne, militante féministe et gilet jaune