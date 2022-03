8 mars : une déambulation festive à Toulouse pour inciter les femmes des quartiers à occuper l’espace public

Comme tous les ans, la journée internationale du droit des femmes a lieu le 8 mars. Mais cette année, l'association "Lien Horizon Danses" basée quartier Bellefontaine à Toulouse organise une manifestation assez inhabituelle : une déambulation musicale des femmes du quartier, pour différer des traditionnelles mobilisations du centre-ville.

Se réapproprier la sphère publique

Les participantes vont défiler avec des pancartes pour revendiquer leurs droits : droit au respect, au travail, à l'égalité salariale, à la contraception, au divorce… Et droit, aussi, à occuper l'espace public. Ce qui n'est pas toujours aisé dans les quartiers. Daniella Young-Martinez est médiatrice sociale à "Lien Horizon Danses" : _"Dans le quartier, les terrasses des cafés sont à 98 ou 99% occupées par des hommes. On voit les femmes à la sortie de l'école, elles s'occupent des enfants, vont au marché, mais elles n’ont pas l’habitude de se promener, de se balader et de se sentir légitimes à l'extérieur. Les femmes qui iraient boire un café en terrasse seraient perçues comme ayant une attitude de disponibilité, ce qui est mal vu. Nous avons donc voulu organiser un moment festif pour qu'elles puissent se sentir bien, qu’elles puissent se sent légitime à l'extérieur. Par extension, elles se sentiront légitimes chez elles_, à la maison, et elles transmettront ces mêmes valeurs à ses filles. C’est important : ce sont des choses qui s'apprennent."

Des habitudes ancrées

Un problème dont Jasmouna est bien consciente. Cette étudiante habite à Bellefontaine et est actuellement en stage à l'association : "C'est important parce qu’on ne voit pas beaucoup de femmes dans le quartier. On les voit quand elles vont chercher les enfants, à côté des écoles. Mais beaucoup moins dans les cafés ou les épiceries. Personnellement, je dirais qu’elles ont peur du regard des hommes. Une femme assise dans un café peut être assimilée à une fille facile. Elles n’arrivent pas forcément à se détacher de cette idée. Cette manifestation va servir à montrer qu'il y a des femmes dans le quartier et qu'elles ont des droits. Ça peut peut-être encourager les autres femmes à se dire 'Oui, on peut le faire. Si d'autres le font, pourquoi pas nous ?' "

Le départ de la manifestation sera donné à 13h30 de la médiathèque Grand M. L'arrivée est prévue à 15h devant le centre culturel Alban Minville où aura lieu un spectacle de percussions animé par le groupe Amanita Muscaria, composé uniquement des musiciennes.

Un café en terrasse tous les premiers mardis du mois

L'association "Lien Horizon Danses" organise chaque premier mardi du mois une opération "Toutes à nos terrasses de café". Elle invite les femmes du quartier à venir partager une boisson et discuter dans des cafés "pour que l'égalité hommes-femmes s'inscrive dans la norme et que les femmes et les hommes se retrouvent naturellement dans un même espace public."