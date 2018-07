Puy-de-Dôme, France

Non, il n'y a pas que des militaires qui défilent sur les Champs-Elysées pour ce 14 juillet. Ce samedi et pour la 11e année, il y aura aussi des pompiers.

Cette année, c'est au tour de la zone Sud-Est dont font parti les départements Auvergnats. Dans ce 11e Bataillon de Sapeurs-Pompiers il y aura donc 4 Cantaliens, 5 pompiers de l'Allier, 4 de Haute-Loire et 8 Puydômois.

Une sélection drastique

Voilà 6 mois que le Caporal-Chef Jessica Meritet et le Sergent Kévin Burielli ont postulé pour faire partie de l'aventure et constituer la délégation puydômoise. "On était 32 au départ", raconte l'étudiante de 23 ans, pompier volontaire depuis 2011. Les entraînements s'enchaînent, le dimanche, sur le site de Crouël et la sélection s'affine.

Les entraînements racontés par Jessica et Kévin. Copier

Ils sont finalement huit à être retenus pour défiler sur les Champs. "Pour les valeurs que ça représente et la fierté de représenter tous les pompiers de France" sourit son camarade, volontaire depuis 10 ans et affecté au centre de secours de Pont-du-Château.

Une semaine avant le jour J, nos jeunes pompiers ont pris leurs quartiers au camp militaire de Satory, près de Versailles. Ils enchaînent les répétitions générales comme ici, en pleine nuit, sur les Champs-Elysées.

Des kilomètres parcourus, pour 12 minutes de défilé

"On avait une collègue qui avait un petit podomètre", raconte, amusé, le Sergent Kévin Burielli, "on faisait à peu près 10 kilomètres de marche au pas à chaque fois !" A raison d'une bonne dizaine d'entraînements, faites le calcul... Tout ça pour 12 minutes de défilé. Le plus dur sera l'attente : nos pompiers sont attendus à 8 heures sur les Champs, mais vous ne les verrez pas défiler avant 11 heures.