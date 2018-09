Le Marché d'Intérêt National de Chateaurenard a accueilli une belle chaîne de solidarité ce jeudi. 60 agriculteurs et grossistes ont offerts plus de 8 tonnes de produits frais à plusieurs associations caritatives du Vaucluse et des Bouches du Rhône dans le cadre de la Journée du Don Agricole.

Châteaurenard, France

Les agriculteurs provençaux sont solidaires des personnes en grandes difficultés et ils l'ont montré ce jeudi sur le Marché d'Intérêt National de Chateaurenard en collectant plus de 8 tonnes de fruits et de légumes frais pour plusieurs associations caritatives du Vaucluse et des Bouches du Rhône. Plus de 60 agriculteurs et grossistes des deux départements producteurs ont participé à cette Journée du Don Agricole portée par les Jeunes Agriculteurs, les FDSEA 13 et 84 et par l'association Solaal (SOlidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires.)

Les dons agricoles possibles tout au long de l'année

Les cagettes de tomates, de pêches, de pommes de terre, de raisins, de courgettes, et autre basilic... ont ensuite gagné les camions des associations pour être redistribuées aux personnes en grande précarité alimentaire. La Journée du Don Agricole est passée dans notre Région mais il est toujours possible de donner ou d'organiser une collecte en se rapprochant de l'association Solaal.

Donner plutôt que détruire les invendus : reportage de Daniel Morin Copier

Le responsable de l'association Solaal : "le don peut s'effectuer toute l'année" Copier

Producteurs, grossistes, élus, associations caritatives... tous ensemble contre la précarité © Radio France - Daniel Morin

La chaîne de solidarité... en pleine action ! © Radio France - Daniel Morin