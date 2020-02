80 000 kits hydro-économes distribués gratuitement à des familles de Seine-Saint-Denis

Sevran, France

Le département de Seine-Saint-Denis a lancé ce mardi 4 février, à Sevran, l'opération "EcEAUnome". Durant les quatre prochaines années, il va distribuer gratuitement des kits hydro-économes à 80 000 foyers, soit 200 000 personnes, sur le territoire.

En pavillons diffus, en logement social ou dans les copropriétés dégradées, les ménages les plus modestes recevront ces économiseurs d'eau (des mousseurs) chez eux - deux pour les robinets et un pour la douche - qui leur permettront de diminuer leur consommation d'eau de 50%. La facture d'eau baissera en moyenne de 120 euros par an et par personne.

Les kits seront destinés en priorité aux foyers en situation de précarité énergétique qui n'arrivent plus, ou très difficilement, à régler leurs factures d'eau (ou de gaz, de chauffage, d'électricité). Des associations partenaires (Shakti 21, Croix-Rouge Insertion, PIMMS Noisy--le-Grand, La Poste, Compagnons bâtisseurs... ) viendront présenter les outils aux familles, les aider à l'installation et proposeront au passage un diagnostic énergétique du logement. L'opération sera financée par le département à hauteur de 500 000 euros par an pendant quatre ans.