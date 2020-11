Indre : 80 amendes dressées pour non-respect du confinement ou défaut de masque

Les habitants du département de l'Indre sont globalement très respectueux du confinement. C'est ce qui ressort des données communiquées par le préfet sur France Bleu Berry. "Depuis une quinzaine de jours, environ 80 PV ont été dressés pour non-port de masque ou défaut d'attestation dans l'Indre", explique Thierry Bonnier. "Je me réjouis que les Indriens respectent dans l'ensemble. Quand il y a de la bonne foi en cas d'oubli, nous faisons preuve de pédagogie. Par contre, on sanctionne ceux qui sont récalcitrants et qui refusent d'établir l'attestation ou de porter le masque", ajoute-t-il.

Au niveau national, "tout porte à croire que nous avons passé un pic épidémique", estime le ministre de la Santé. "La situation tend à s'améliorer mais je reste extrêmement prudent, elle reste préoccupante", indique le préfet de l'Indre, rappelant que 52 patients sont toujours en unité Covid à l'hôpital de Châteauroux et que l'on compte huit patients en réanimation. Depuis le début de la deuxième vague, huit personnes sont mortes du coronavirus dans l'Indre.

Faire connaître les dispositifs d'aide aux entreprises

Le préfet de l'Indre a également fait le point sur les dispositifs d'aide pour le secteur économique. "J'entends les difficultés exprimées par des chefs d'entreprises et des commerçants. Je réunis chaque semaine les représentants des branches professionnelles", explique Thierry Bonnier. "Le gouvernement a déployé un certain nombre de dispositifs peut-être méconnus car nombreux et précis. L'indemnisation jusqu'à 10 000 euros pour la perte de chiffre d'affaire touche directement les petits commerçants qui en bénéficieront. Il faut que chaque chef d'entreprise maîtrise et connaisse les droits dont ils disposent", conclut le préfet de l'Indre.