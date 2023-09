80 ans après le massacre du bois du Thouraud en Creuse, un livre retrace l'histoire du maquis

La Creuse commémore un massacre ce 7 septembre : celui du bois du Thouraud. Il y a tout juste 80 ans, le 7 septembre 1943, les soldats allemands ont encerclé ce camp de maquisards situé à Maisonnisses au sud de Guéret. Sept jeunes sont tués, huit autres déportés et trois seulement reviendront des camps.

C'est un épisode de la Seconde guerre mondiale important pour la Creuse et pour la France car à l'échelle nationale c'est le premier maquis français attaqué par des nazis. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, trois historiens creusois ont publié fin août un livre consacré entièrement au Thouraud ce 7 septembre 1943.

Dix ans de recherches dans les archives

L'ouvrage s'intitule "Le massacre du bois du Thouraud", aux éditions La Geste. Quand on feuillette les 200 pages, on est d'abord frappé par le nombre de photos, tous ces visages qui nous regardent. Guy Avizou, Christophe Moreigne et Christian Penot ont effectué un travail de fourmi dans les archives pour documenter leur livre. Cela permet de voir pour la première fois le visage des assaillants : des membres de la Gestapo de Limoges et des agents français au service des nazis.

"On a réuni toutes les données disponibles à la date d'aujourd'hui, par exemple j'ai examiné tous les rapports de gendarmerie arrivés sur le bureau du procureur de la République à Guéret", raconte Christophe Moreigne. En tout, plus de 9.000 pièces ont été examinées aux archives militaires de Vincennes, aux archives nationales, aux archives départementales...

Des révélations sur le massacre

L'ouvrage permet d'éclairer l'identité des victimes et des responsables, mais aussi de préciser le déroulé du massacre. "La nouveauté c'est qu'on a pu établir qui est intervenu, souligne Christophe Moreigne. Longtemps, il s'est raconté que c'était une opération de la Wehrmacht, mais on a mis en évidence qu'en réalité elle a été préparée par la Gestapo de Limoges. Ils ont fait appel aux parachutistes allemands qui étaient en entraînement à La Courtine. Ils ont servi de bras armé à la Gestapo."

Une cérémonie pour les 80 ans

Pour commémorer les 80 ans du massacre, une cérémonie est prévue sur place à Maisonnisses à 10h30 jeudi 7 septembre 2023. Pour la première fois, le visage d'un jeune mort en déportation après avoir été fait prisonnier ce jour-là sera dévoilé. Il s'appelle Robert Van Den Eden, sa photo vient d'être retrouvée par Nathalie Perrier, membre de l'association pour la mémoire des victimes du bois du Thouraud. C'est la seule qui manquait parmi les douze victimes

La cérémonie sera aussi marquée par la présence, inédite, de deux officiers américains, car l'une des victimes était un jeune franco-américain né à Los Angeles. John Allan Colomb a fait partie des sept maquisards tués par les allemands. Son père avait combattu avec l'armée américaine pendant la première guerre mondiale et était tombé amoureux d'une Creusoise.

Une conférence sur le massacre du bois du Thouraud est par ailleurs prévue samedi 9 septembre à Sardent à 18h30 avec les historiens auteurs du livre.