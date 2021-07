80 ans après, Montgivray se souvient de son groupement de travailleurs étrangers

C'est une page méconnue de l'histoire de Montgivray, trois années durant lesquelles des centaines d'hommes ont été affectés au Groupement de Travailleurs Etrangers (GTE) de la commune. Ces groupements ont été créés par le régime de Vichy, en septembre 1940 pour "les étrangers en surnombre dans l'économie nationale" (c'est ainsi qu'ils étaient alors désignés). Une cérémonie de commémoration était organisée ce dimanche matin, 80 ans après son ouverture à Montgivray.

Michel Blin et Clémence Mercier déposent une gerbe au pied de la plaque © Radio France - Sarah Tuchscherer

Plusieurs centaines de personnes soumises au travail forcé

C'est une jeune conseillère municipale qui en a eu l'idée, à l'occasion d'une autre cérémonie. "J'avais discuté avec d'anciens combattants d'Algérie qui m'ont appris l'existence de ce groupement de travailleurs étrangers, raconte Clémence Mercier. Comme je suis passionnée d'histoire, j'ai voulu qu'on fasse quelque chose pour commémorer cette histoire et la faire savoir au plus grand nombre. Je vis à Montgivray depuis que j'ai six ans et je n'étais pas au courant !" La jeune femme s'est alors tournée vers Philippe Barlet. Professeur à la retraite, il s'est justement intéressé à l'histoire de l'Indre pendant la seconde guerre mondiale : "Plusieurs centaines de travailleurs étrangers sont passés par ce camp. Ils étaient affectés dans des exploitations agricoles, forestières ou dans l'industrie. Ils n'étaient pas payés, ils n'avaient droit qu'à une éventuelle prime de rendement, qui était dérisoire. C'était du travail forcé du même type que celui qu'on trouvait dans les dictatures de l'époque". Des juifs ont aussi transité par ce camp de Montgivray. Lors des rafles du 26 août 1942 et du 23 février 1943, le site a, selon Philippe Barlet, "servi en quelque sorte de réservoir pour arrêter des juifs qui ont ensuite été livrés aux Allemands".

Les occupants du camp vivaient dans des baraquements en bois, qui n'existent plus aujourd'hui. Seul subsiste un bâtiment en dur, qui abritait vraisemblablement l'administration du camp. Il se trouve aujourd'hui dans une propriété privée. Les travailleurs, eux, sont tous décédés. Le maire, Michel Blin, trouvait important de "rendre hommage à ces personnes venues des pays de l'Est ou d'Espagne. C'est une façon de ne pas oublier pour que les erreurs du passé nous servent de leçon pour l'avenir".