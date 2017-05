À 80 ans, il participe aux courses de Strasbourg... avec toute sa famille

Ils sont alignés sur l'épreuve du 5km qui se court dimanche aux courses de Strasbourg : dix personnes, trois générations de la même famille. Le leader n'est autre que le grand-père, Bernard Roth, âgé de 80 ans.

"Papy a 80 ans." Voilà ce que pourront lire les spectateurs et les participants des courses de Strasbourg dimanche 14 mai sur certains tee-shirts. Impossible de rater cette grand tribu : ils seront dix, tous de la même famille, à courir autour de Bernard Roth, qui fêtera effectivement dans trois mois ses 80 ans. "On va certainement être applaudis, commente le grand-père. Et rien que ça, de voir les gens qui crient 'Allez Papy', cela me donne du bonheur. C'est comme un dopage naturel." Enfants, petits-enfants... Ce sont trois générations de la même famille qui prendront le départ de l'épreuve du 5km dimanche 14 mai.

Les dossard de la famille de Bernard Roth aux courses de Strasbourg, en mai 2017 © Radio France - Aude Raso

"On va courir tous ensemble, sinon ils n'arriveront pas à suivre", ironise Bernard Roth. Ce Strasbourgeois est un passionné de course à pied. Il a couru des dizaines de marathon, de la Diagonale des fous au Marathon des sables. Il a même commencé le triathlon à l'âge de 72 ans :

Les gens me disent 'Je t'admire'. Mais je leur réponds : 'Ne m'admirez pas, enviez moi'. Car j'ai la chance d'avoir la santé et la volonté.

"Ça me fait très plaisir de courir avec mon papy, réagit Samuel, son petit-fils âgé de 17 ans. C'est lui qui m'a initié à la course à pied. Et c'est une bonne occasion de se réunir en famille." "Le sport est un ciment, acquiesce son grand-père. Il nous permet de nous réunir de façon autre que d'aller en vacances ou au restaurant."

L'objectif de Bernard Roth ? Être un exemple, source de motivation pour ses enfants et petit-enfants. "Et je prévois de continuer à l'être jusqu'à ce que mes jambes me portent, et que mes enfants et petits-enfants me supportent", conclut-il en riant. Le grand-père a d'ailleurs déjà prévu d'embarquer toute la famille sur l'épreuve du 10km l'an prochain.

Samuel et Bernard, participants des courses de Strasbourg, en mai 2017 © Radio France - Aude Raso

