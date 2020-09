80 ans de la découverte de Lascaux : "l'émotion" de l'ex instituteur de Montignac dans la vraie grotte

J-4 avant les 80 ans de l'invention de la grotte de Lascaux. Lascaux était en effet découverte le 12 septembre 1940 (après un premier repérage d'un petit trou le 8 septembre) par un jeune homme Marcel Ravidat, accompagné pour l'occasion de trois copains : Jacques Marsal, Georges Agniel, et Simon Coencas. Tous ont aujourd'hui disparu.

La grotte de Lascaux, la vraie, a été fermée au public en 1963. Remplacée par la copie partielle Lascaux 2 puis par Lascaux 4, le centre international d'art pariétal.

Mais certains témoins se rappellent de la vraie grotte. Chaque matin jusqu'à ce samedi, France Bleu Périgord vous propose le témoignage de ces témoins privilégiés. Ce mardi matin, rencontre avec Francis Delbos, 74 ans, retraité et ancien instituteur puis directeur de l'école primaire de Montignac.

Lorsque Francis Delbos débarque pour la première fois dans la vraie grotte de Lascaux, il a environ 8 ans, et cela fait seulement 14 ans que la cavité a été découverte. Et il y descend avec un certain Marcel Ravidat inventeur des lieux. "La première fois que j'y suis allé, c'est seul avec Marcel et mon père. J'avais 8 ans. Mais même à 8 ans, il y avait eu une forte émotion. Toutes ces peintures mystérieuses, magiques pour un garçon de mon âge".

Petit, Francis Delbos visitera la grotte de Lascaux au moins une dizaine de fois avec un souvenir très particulier à l'âge de 12 ans. "Ma mère me dit, tu vas enfiler un pantalon. J'étais surpris car à cette époque là on était toujours en culottes courtes. Une fois entrés dans la grotte, on s'est enfoncés profond après la nef, et là Marcel m'a dit bon maintenant il faut que tu avances et que tu rampes... et j'ai compris pourquoi ma mère m'avait demandé de mettre un pantalon. Et donc j'ai eu le privilège de rentrer dans le cabinet des félins" dit-il.

Francis Delbos a depuis visité les différents fac-similés de Lascaux sans y retrouver l'émotion perçue dans la vraie grotte : "Moi à chaque fois que j'allais dans la vraie, c'était autre chose. Une émotion terrible, quelque chose qui vous prend, qui vous emmène dans un autre monde"