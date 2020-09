80 ans de la découverte de Lascaux : "Je suis triste qu'il n'y ait plus d'inventeurs" dit Marinette Ravidat

Montignac rend hommage ce samedi aux quatre "inventeurs" de la grotte de Lascaux pour les 80 ans de la découverte.

Il y a 80 ans jour-pour-jour le jeudi 12 septembre 1940, Marcel Ravidat, Jacques Marsal, Georges Agniel, et Simon Coencas descendaient dans un trou repéré 4 jours plus tôt.

A cette occasion, France Bleu Périgord organisait une grande émission spéciale en direct de Lascaux 4, le centre international d'art pariétal. Avec des préhistoriens, des archéologues, des témoins de l'époque. Dont Marinette Ravidat, 92 ans, veuve du premier inventeur, Marcel Ravidat, décédé en 1995.

Marinette Ravidat, ému de cet anniversaire : "Je suis contente et très triste qu'il n'y ait plus d'inventeurs. Tous les ans je pense à mon marie et à tous les autres. C'est triste qu'il n'y ait plus personne. Mais il faut fêter l'anniversaire, c'est important pour nous" dit Marinette.

Sur la qualité des fac-similés, Marinette Ravidat est formelle : "C'est très joli, mais vous savez j'aime bien Lascaux 2, parce qu'on a plus l'impression que c'est une grotte, on est dans les bois, là, Lascaux 4, cela fait plus musée, mais c'est très joli, c'est magnifique, mais personnellement, je préfère Lascaux 2" dit-elle.