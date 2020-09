80 ans de la découverte de Lascaux : quand l'ex maire de Montignac écrivait à Chaban pour relancer Lascaux 2

J-3 avant les 80 ans de l'invention de la grotte de Lascaux. Lascaux était en effet découverte le 12 septembre 1940 (après un premier repérage d'un petit trou le 8 septembre) par un jeune homme Marcel Ravidat, accompagné pour l'occasion de trois copains : Jacques Marsal, Georges Agniel, et Simon Coencas. Tous ont aujourd'hui disparu.

La grotte de Lascaux, la vraie, a été fermée au public en 1963. Remplacée par la copie partielle Lascaux 2 puis par Lascaux 4, le centre international d'art pariétal.

Mais certains témoins se rappellent de la vraie grotte. Chaque matin jusqu'à ce samedi, France Bleu Périgord vous propose le témoignage de ces témoins privilégiés. Ce mercredi matin, place à Jacques Cabanel, ancien maire de Montignac pendant 30 ans, aujourd'hui maire honoraire, et ancien conseiller départemental du secteur.

Il est descendu pour la première fois dans la vraie grotte alors qu'il était au collège à Sarlat. Il est ensuite redescendu souvent dans la grotte, souvent accompagné de délégations officielles, dont une fois avec le président du sénat de l'époque, un homme plutôt corpulent, qui avait semble-t-il quelques difficultés à se faufiler dans les galeries explique l'ancien maire.

Et ironie du sort, c'est lui qui une fois la grotte de Lascaux fermée a relancé la création du premier fac similé Lascaux 2... Il raconte comment :

"J'ai eu l'idée saugrenue d'écrire à Jacques Chaban Delmas, ex premier ministre et maire de Bordeaux, qui avait encore son aura. Je lui ai écrit en lui disant que le ministère nous avait envoyé sur les roses. Jacques Chaban-Delmas a pris les choses en main, il a envoyé des courriers, et le préfet a donné le conseil au conseil général de racheter le fac similé. Car Lascaux était mort. Lascaux, le vrai, quand on y montait, c'était des feuilles éparpillées, c'était le désert, c'était vraiment triste. Mais moi c'était pour relancer le commerce et le tourisme et depuis pas mal de choses se sont créées" dit Jacques Cabanel.