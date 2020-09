80 ans de la découverte de Lascaux : une grotte "qui a marqué notre vie" disent les époux Delluc

J-5 avant les 80 ans de l'invention de la grotte de Lascaux. Lascaux était en effet découverte le 12 septembre 1940 (après un premier repérage d'un petit trou le 8 septembre) par un jeune homme Marcel Ravidat, accompagné pour l'occasion de trois copains : Jacques Marsal, Georges Agniel, et Simon Coencas. Tous ont aujourd'hui disparu.

La grotte de Lascaux, la vraie, a été fermée au public en 1963. Remplacée par la copie partielle Lascaux 2 puis par Lascaux 4, le centre international d'art pariétal.

Mais certains témoins se rappellent de la vraie grotte. Chaque matin jusqu'à ce samedi, France Bleu Périgord vous propose le témoignage de ces témoins privilégiés. Ce lundi matin, rencontre avec le couple de préhistoriens et archéologues Brigitte et Gilles Delluc.

Les peintures du diverticule axial dans la grotte de Lascaux © Radio France - Antoine Balandra

Cela fait 50 ans que les Delluc sont tombés dans Lascaux comme ils disent. Avec des premières visites à l'époque de l'abbé Glory. Mais la vraie première grande émotion pour le couple, c'était il y a 45 ans. Deux semaines passées dans la grotte avec le célèbre ethnologue André Leroi-Gourhan.

Reportage avec les époux Delluc Copier

"Nous devions contrôler les relevés de l'abbé Glory. Alors nous entrions dans l'intimité vraiment de Lascaux. Les peintures elles sont spectaculaires. Les gravures elles sont intimes. Et ça c'est une expérience et un souvenir inoubliables" dit Brigitte Delluc.

Les Delluc vont ensuite surtout s'attacher à comprendre comment les préhistoriques s'éclairaient par exemple ou comment ils travaillaient pour peindre dans la grotte, avec quels pigments etc... "On a retrouvé plus de 1000 objets dans la grotte" dit Gilles Delluc. "Il a été trouvé de nombreuses lampes, tous les objets laissés par ces hommes permettent un peu d'approcher la façon dont ils ont décoré, mais aussi le fait qu'ils ont fréquenté certainement la grotte pour des initiations que nous ne connaissons pas" dit Brigitte Delluc.

Aujourd'hui les Delluc restent encore sous le charme de la grotte. "Cela a complètement marqué notre vie de chercheurs et je n'en suis pas sortie encore" sourit Brigitte Delluc.

Et ce n'est pas terminé après plus d'un millier d'articles sur Lascaux, le couple s'apprête à en publier un nouveau dans les prochains jours.