80 ans de la rafle du Vél d'Hiv : une conférence organisée par la maison de l'avocat à Grenoble

Une conférence est organisée ce jeudi soir à 19h à la maison de l'avocat à Grenoble, au sujet de la rafle du Vél d'Hiv qui a eu lieu il y a 80 ans, à l'été 1942. 13 000 juifs arrêtés dans Paris avant d'être déportés. Hervé Gerbi, le président du CRIF de l'Isère était avec nous pour en parler.

13 000 Juifs, des hommes, des femmes et des enfants, arrêtés à l'été 1942 à Paris pour être emmenés au Vélodrome d'Hiver avant d'être déportés : la rafle du Vél d'Hiv fête cette année ses 80 ans. Et pour s'en souvenir, le CRIF de l'Isère organise plusieurs événements en ce moment, notamment une conférence ce jeudi soir à 19h à la maison de l'avocat à Grenoble, en présence de l'historien Tal Bruttmann, de l'avocat général de la Cour d'appel de Grenoble Jacques Dallest, mais aussi d'Hervé Gerbi, le président du CRIF. Il était sur France Bleu Isère ce jeudi matin pour en parler.

France Bleu Isère : Pourquoi est-ce si important d'en parler, de se souvenir, de commémorer ?

Hervé Gerbi : Vous savez, il n'y a pas d'histoire sans mémoire. Et si l'on veut vivre dans notre temps, il faut aussi connaître son histoire et ses parties parfois les plus les plus sombres. Sinon, le risque, c'est la répétition. Donc la mémoire, c'est important pour éviter la répétition.

Et comment fait-on pour faire vivre cette mémoire ? On l'a dit, c'était il y a 80 ans, beaucoup de survivants ont disparu. Comment peut-on continuer, nous, à faire vivre cette mémoire selon vous ?

Nous avons choisi dans un cycle mémoriel, de travailler autour du cinéma, avec le très beau film qui parle notamment de tous ces Justes qui ont sauvé des enfants juifs, autour du théâtre, autour d'expositions, de témoignages pour ceux qui restent encore vivants. Et puis cette conférence avec deux grands orateurs que sont l'historien Tal Bruttmann et le procureur général Jacques Dallest.

On a parlé donc des 80 ans de la rafle du Vél d'Hiv, mais il y a eu d'autres rafles, notamment à Grenoble. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire ce qu'il s'est passé chez nous ?

Le 26 août 1942, c'est la rafle dite de la caserne Bizanet. Ce sont plus de 100 personnes juives qui sont raflées, qui sont ciblées, criblées, prises dans des autobus. Il y a des autobus qui sont sur la place Victor-Hugo, qui sont cours Jean-Jaurès, qui sont place Saint-Bruno. Il faut mémoriser ces places que nous connaissons tous, avec ces autobus qui étaient là pour rafler des personnes qui ont été déportées après vers les camps d'Auschwitz, c'est une cinquantaine de personnes qui ne sont pas revenues de ces rafles. Des rafles possibles parce que derrière, il y avait une police, une police d'État, parfois avec ses excès de zèle. Mais tout ça a été voulu par l'Etat français.

Est-ce qu'il y a d'autres lieux où l'on peut découvrir cette histoire ici en Isère ?

Bien évidemment vous avez le musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère qui est un magnifique lieu de mémoire sur Grenoble. Donc je vous invite à découvrir ce musée. Il y a la Maison d'Izieu qui rappelle effectivement cette rafle des enfants d'Izieu. Donc oui, on a un certain nombre de lieux de mémoire qui permettent effectivement de documenter toute cette histoire et puis surtout de faire en sorte que nos enfants puissent avoir une information juste.

Et comment fait-on pour en parler aux enfants justement? Des fois, on peut se dire que c'est trop lourd, que c'est trop compliqué d'en parler directement avec eux et de leur dire que des enfants ont été emmenés, tués...

C'est vrai qu'on a tous les souvenirs de ces témoignages que nous avons eus dans nos années de lycée qui nous ont beaucoup touchés. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les témoignages sont des choses qui sont lourdes. Maintenant, effectivement, les musées, notamment le musée de la Résistance, va se transformer en 2025. Il y aura d'autres lieux et d'autres façons de montrer l'histoire et d'autres façons de montrer effectivement ces questions qui sont très douloureuses.