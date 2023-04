80 ans du Débarquement : la Manche souhaite accueillir la cérémonie internationale

A l'occasion des 80 ans du Débarquement, la Manche souhaite faire de 2024 une "année commémorative exceptionnelle". C'est dans cette optique que le président du conseil départemental, Jean Morin, a annoncé avoir écrit au chef de l'Etat Emmanuel Macron. Dans son courrier, il rappelle que le département est candidat à l'accueil de la cérémonie internationale des commémorations en juin 2024. Cérémonie qui rassemble tous les grands de ce monde.

40 ans sans grande cérémonie internationale

"La dernière de ces commémorations dans la Manche a eu lieu en 1984. Pour le 40e anniversaire du Débarquement, le président François Mitterrand avait réuni à Utah Beach Ronald Reagan, Baudoin Ier de Belgique, Elizabeth II d'Angleterre, Olav V de Norvège, Béatrice Ire des Pays-Bas, le Grand-Duc Jean du Luxembourg et Pierre-Eliott Trudeau", souligne Jean Morin. Depuis, pour les "grandes" années de commémorations, ces cérémonies se passent dans le Calvados : en 1994, c'était à Omaha Beach ; en 2004, à Arromanches ; et en 2014, à Ouistreham.

Jean Morin souhaite donc que la Manche soit mise à l'honneur en 2024. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, le patron du département met en avant le rôle stratégique du Cotentin dans l'opération Overlord. "Qu'elles débarquent dans le Calvados ou la manche, par les airs ou par la mer, les troupes du général Eisenhower avaient pour mission de libérer Cherbourg, port en eau profonde, afin que les moyens humains et matériels nécessaires à la libération de l'Europe et à la victoire soient acheminés sur le continent. Cherbourg devenant l'espace de quelques mois le premier port mondial en termes de trafic", ajoute le président manchois. Pour Jean Morin, "organiser la cérémonie internationale dans la Manche en 2024 marquerait la reconnaissance de la France et honorerait le courage et la mémoire des soldats, des résistants et des civils tombés sur notre sol".

Appel à projets

La Manche a également officiellement lancé son appels à projets pour les 80 ans du Débarquement. Un comité de pilotage, composé de conseillers départementaux et de "personnalités extérieures qualifiées", a été installé. L'idée, c'est d'accompagner et de soutenir financièrement des projets qui seront portés sur le territoire par des associations, des établissements publics, des communes, ou bien encore des établissements scolaires. L'appel sera clos en septembre 2024. Le département met également l'accent sur l'environnement : "les efforts consentis pour que l'impact de ces opérations sur l'empreinte carbone soit minimisé seront pris en compte".

Pour soumettre son projet, voici la démarche à suivre :

dépôt du dossier avant le 15 de chaque mois

examen du dossier par le comité de pilotage

vote en commission permanente, qui se réunit tous les mois à l'exception du mois d'août

Les projets retenus seront labellisés et soumis au respect d'une charte éthique. Plusieurs critères de sélection sont pris en compte : sérieux de l'organisation, cohérence du budget, originalité et coordination du projet, implication de la jeunesse, impact touristique, ou bien encore présence de plusieurs partenaires. Ces projets peuvent être par exemple des restaurations de monuments, l'aménagement d'un site mémoriel, l'accueil de délégations ou des spectacles.

Pour soumettre votre projet, vous pouvez contacter la Mission 80e :