80 chats attendent une famille d'adoption au refuge de la SLPA près de Nancy

Velaine-en-Haye, Bois-de-Haye, France

Benett, un chat tigré, ne se fait pas prier pour une séance de câlins... et Anastasia Adamkiewicz le lui rend bien ! "On les voit tous les jours et on commence à bien connaître leur caractère, leur singularité", sourit la jeune femme, employée au refuge de la Société lorraine de protection des animaux (SLPA). Mais quand Benett sera adopté, le soulagement l'emportera sur le déchirement : "Pour moi, c'est toujours un soulagement, même si on s'attache. Ça fait bizarre de se dire qu'on ne les verra pas le lendemain mais on est tellement heureux de savoir qu'ils ont trouvé une famille. C'est un moment de joie !"

Anastasia Adamkiewicz, dans la "chatterie" © Radio France - Isabelle Baudriller

80 chats attendent leur adoption actuellement au refuge de Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle). La SLPA en a recueilli 86 en juillet contre 57 le même mois de l'année dernière. "L'été est un peu plus difficile car c'est la pleine période de naissance des chatons", explique Laurent Demard, l'un des responsables du refuge. "Il ne se passe pas un jour sans qu'on récupère une portée de chatons que la fourrière nous amène. Le refuge se remplit très rapidement."

Même si le souhait le plus cher des soigneurs est de placer leurs protégés, il leur arrive de refuser une adoption. "Notre but, c'est que l'animal ne revienne pas au refuge", souligne Anastasia, "si les personnes ont déjà des animaux avec lesquels notre animal ne s'entendrait pas, on préfère prévenir les gens et dire "non"".

Même s'ils trouvent l'animal beau et qu'ils le "veulent", si leur mode de vie ne correspond pas, on dira "non" - Anastasia Adamkiewicz, employée du refuge

L'an dernier, 676 chats du refuge de Velaine et 125 chiens ont été adoptés. Les 15 boxes des chiens sont tous occupés en ce moment.

Goten, un croisé border, attend sa famille d'adoption © Radio France - Isabelle Baudriller