"80% de chances" : le Tour de France devrait passer à Châteauroux en 2021

Le Tour de France va très probablement faire son retour dans l'Indre en 2021. La Ville de Châteauroux devrait accueillir une étape du Tour de France l'an prochain. Une information révélée par nos confrères de la Nouvelle République, et dont France Bleu Berry a eu confirmation. Le tracé de la Grande Boucle sera dévoilé le 29 octobre prochain à Paris. Serge Descout, président du Conseil départemental de l'Indre, a déjà reçu son carton d'invitation. Un signe positif. "Je suis plutôt optimiste, les choses vont dans le bon sens. Sauf coup de Trafalgar, nous devrions accueillir le Tour de France début juillet 2021. Il y a 80% de chances. Je milite pour une arrivée d'étape autour de Châteauroux", confie Serge Descout au micro de France Bleu Berry.

Serge Descout, président du Conseil départemental de l'Indre, interviewé par Régis Hervé Copier

Rien n'est garanti à 100% pour le moment ... mais c'est sur les rails

Le Tour de France n'est plus passé par l'Indre depuis 2013. La dernière fois qu'il s'est arrêté à Châteauroux, c'était en 2011 avec une victoire d'étape de Mark Cavendish sur l'avenue de La Châtre. Ce n'est pas faute d'avoir candidaté depuis. "Chaque année, on est candidat pour accueillir le Tour de France. On espérait être ville étape en 2020, on avait été déçu lors de l'annonce du tracé. Mais au vu du contexte sanitaire, c'est peut-être un mal pour un bien. Ce serait pour nous une grande joie, une grande fierté", souligne Gil Avérous, maire de Châteauroux, interrogé par France Bleu Berry.

Le département de l'Indre a fait ses preuves très récemment en accueillant une étape du Paris-Nice le 10 mars. Une arrivée à La Châtre dans des conditions sanitaires particulières, une semaine tout juste avant le confinement. Le choix de Châteauroux serait donc tout à fait logique.