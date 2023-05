80 jours d'attente pour obtenir un passeport ou une carte d'identité, en Isère

Si vous devez refaire votre carte d'identité ou passeport : attention au délai. Comme chaque année à la même période, la préfecture de l'Isère enregistre une forte demande, alors que les Isérois préparent leurs vacances d'été.

En France, il faut en moyenne 66 jours pour obtenir un rendez-vous en mairie et ces précieux documents. La Première ministre Elisabeth Borne souhaite faire passer ce délai à 30 jours cet été, puis 20 jours à l'automne. En Isère, on en est encore loin, avec une moyenne de 80 jours d'attente.

Dix nouvelles mairies équipées

Pour diminuer ce long délai d'attente, la préfecture de l'Isère dit compter sur les municipalités. "On demande a des communes, jusque-là non-équipées, de bien vouloir offrir ce service, explique Jean-Louis Biou, directeur de la citoyenneté à la préfecture. D'ici la fin 2023, on devrait avoir dix nouvelles communes iséroises équipées de dispositifs d'enregistrement, dès juin pour les premières." La préfecture demande aux Isérois d'anticiper et de faire des pré-demandes en ligne pour avoir des rendez-vous plus courts.

"C'est long !"

A la mairie de Grenoble, les rendez-vous s'enchaînent. Patrice habite Villard-de-Lans et, avec sa femme et ses deux enfants, ils ont fait le déplacement jusqu'à la Capitale des Alpes, faute de rendez-vous plus proche. Il a attendu deux mois pour refaire les passeports : "Je suis surpris du délai. Auparavant, ça prenait beaucoup moins de temps. Je pensais qu'avec la digitalisation, ça allait s'accélérer, mais force est de constater que non. Donc il faut vraiment anticiper, d'autant plus qu'on part en vacances cet été, au Royaume-Unis."

Tao est étudiant, il a attendu quatre mois pour avoir un rendez-vous en mairie : "J'ai toujours connu l'administration française comme ça, donc je relativise un peu... mais c'est long ! Si je devais donner un conseil à ceux qui veulent commencer les démarche : anticipez et prévoyez un an pour être large !"