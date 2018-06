Vienne, France

Le premier juillet, les routes limitées à 90 km/h seront abaissées à 80 km/h dans tous les départements français, le Premier ministre Edouard Philippe a signé le décret la semaine dernière. Dans la Vienne 120 panneaux de signalisations vont être changés par le pôle exploitation et sécurité routière du département, dirigé par Cyril Mongourd. "C'est sur deux fois une voie sans terre plein central que la vitesse sera abaissée à 80 km/h", explique le chef du pôle.

120 panneaux à changer sur les routes de la Vienne

Des routes à 80 km/h donc quand il n'y a pas de terre plein central ou de glissière de sécurité, sauf exceptions. "Une exception nous a été envoyée par le ministère de la sécurité routière. _Les deux fois deux voies, même si elles ne sont pas séparées, pourront continuer à être limitées à 90 km/h._", précise Cyril Mongourd. Et dans le cas d'une route avec deux voies d'un côté et une de l'autre, le côté des deux voies pourrait rester limité à 90 km/h lui aussi.

Il faudra donc être vigilant début juillet, et bien repérer quelles routes seront abaissées ou non. Parmi celles qui le seront assurément, il y a notamment la RD910 entre Châtellerault et l'Indre et Loire, la D741 entre Saint-Benoît et Smarves ou encore l'axe Loudun Richelieu.

Les nouveaux panneaux de limitation de vitesse vont être posés ces deux semaines prochaines par le département. Pour l'instant masqués, ils seront dévoilés le lundi deux juillet. Le changement des panneaux coûtera au total environ 14 000 euros.