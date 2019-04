Limitation à 80 km/h : le président des Hautes-Alpes veut que le gouvernement fasse marche arrière

Jean-Marie Bernard n'a pas changé d'avis : la limitation de la vitesse à 80km/h sur les routes secondaires dans son département des Hautes-Alpes, il n'en veut pas. Alors quand le gouvernement parle de possibles aménagements il espère bien être entendu. Le président du Conseil départemental estime que la mesure n'a aucun effet bénéfique dans les territoires ruraux :

"Ce qu'il faut regarder c'est le comportement des automobilistes sur ces portions. Et rouler à 80km/h c'est parfois plus dangereux que de rouler à 90 km/h, notamment quand on double un véhicule."