Si les chiffres n'ont pas été communiqués département par département, le Premier ministre dresse en tout cas un bilan satisfaisant, deux ans et demi après la mise en place expérimentale du 80km/h sur plusieurs portions de route, dont la Nationale 7 dans la Drôme.

Entre juillet 2015 et juillet 2017, 80 kilomètres de routes secondaires ont été concernées par ce test entre Gervans et Valence, mais aussi dans la Nièvre, l'Yonne et la Haute-Saône.

Edouard Philippe a reconnu, a l'issue du Comité Interministériel de la Sécurité Routière, que cette expérimentation n'avait pas été "déterminante" dans la généralisation de la baisse à 80 km/h compte tenu de sa limite dans l'espace et dans le temps. Toutefois, le Premier ministre estime que le bilan est globalement "positif" avec une baisse de 25% du nombre d'accidents et de 50% du nombre de tués :

Ce bilan global ne satisfait pas totalement le sénateur de la Drôme Gilbert Bouchet qui, comme d'autres, attend toujours le résultat du test département par département. Sur France Bleu Drôme Ardèche mardi matin, l'élu croyait "même savoir qu'il y avait eu autant, si ce n'est plus, d'accidents mortels sur la portion drômoise" durant les deux années d'expérimentation.