Hervé Gaymard "pas favorable" à un retour aux 90 km/h sur les routes savoyardes

Savoie, France

Voilà un peu plus d'un an que les 400 000 kilomètres de routes départementales françaises sont limités à 80 km/h. L'objectif, réduire la vitesse et donc le nombre de morts sur les routes. Désirée par le Premier ministre cette mesure, qui est loin de faire l'unanimité, a provoqué la colère de nombreux élus et certains ont demandé un assouplissement.

La sécurité doit primer"

En juin dernier, les députés ont voté un amendement, qui fait parti de la Loi d'Orientation des Mobilités, pour permettre aux présidents des conseils départementaux, et certains maires, de revenir en arrière et limiter à nouveaux leurs routes à 90 km/h. Même si, pour l'heure, la loi n'est toujours pas promulguée, certains élus annoncent déjà leur position à ce sujet et leur volonté.

24 morts sur les routes savoyardes depuis début 2019

C'est ce qu'à fait Hervé Gaymard, président du département de la Savoie. Sa décision est clair, "il faut s'en tenir à ce qui a été décidé sur le plan national". Les routes départementales savoyardes resteront donc à 80 kilomètres heures et l'ancien ministre s'explique : "Je constate qu'en 2019 nous avons un très fort tôt d'accident, qui a beaucoup augmenté par rapport à l'année précédente. On sait très bien que l'accidentologie est liée à la vitesse." Hervé Gaymard estime également "que sur les routes savoyardes, il est très difficile de rouler au delà des 80 kilomètres heure, compte tenu de la sinuosité de la route."

Depuis le début de l'année, 24 personnes sont mortes sur les routes en Savoie, soit sept de plus qu'en 2018, à la même période. "La sécurité doit primer" assure Hervé Gaymard. Il ajoute "le 80 kilomètres heure fait désormais partie du paysage. Il y a eu beaucoup de bruit pour rien"