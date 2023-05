800.000 visiteurs en un an, succès et pari gagné pour la réplique de la grotte Cosquer à Marseille

La réplique de la grotte Cosquer souffle sa première bougie à Marseille. Il y a un an, le 4 juin 2022, le public découvrait la restitution de la grotte préhistorique découverte dans les calanques en 1985 . Depuis, le fac-similé de la grotte Cosquer exposé à la Villa Méditerranée, près du Mucem, a attiré 800.000 visiteurs : "91% de Français, détaille Frédéric Prades, directeur de Cosquer Méditerranée. 70% des visiteurs français viennent de la région PACA et un quart ont moins de 18 ans". France Bleu Provence a vérifié les raisons du succès.

ⓘ Publicité

loading

Les clés d'un tel succès ?

Pour Renaud Muselier, président de la Région PACA, Cosquer Méditerranée a plusieurs atouts. "C'est très bien placé dans le centre de Marseille, il y a une énorme esplanade qui en fait un lieu de promenade où toutes les générations peuvent venir. Et c'est vrai que le déplacement à l'intérieur de la grotte est ludique et festif. C'est facile pour tout le monde et donc très agréable. Vous avez aussi ces animaux grandeur nature qui sont exposés et qui rendent les choses très compréhensibles. On sauve ce trésor de l'humanité et on l'expose dans un écrin exceptionnel."

loading

Objectif : un million cet été

Le gestionnaire du lieu pour 25 ans, Kléber Rossillon, vise le million de visiteurs pendant l'été. Et pour attirer un nouveau public, des nouveautés sont en cours de préparation comme une nouvelle cabine d'exploration accessible aux personnes à mobilité réduite. "C'est destiné à tous nos visiteurs qui ne peuvent pas faire la grotte, explique Frédéric Prades, directeur de Cosquer Méditerranée. Pour des raisons techniques, pour des raisons de handicap, pour des raisons de phobies liées à l'obscurité par exemple. On va faire la même visite que dans la grotte virtuelle."

loading

La nouvelle cabine d'exploration devrait être ouverte début juillet. Par ailleurs, un audioguide pour les 3-10 ans est disponible depuis un mois.

Le pape François en visite ?

Selon Renaud Muselier, le pape François pourrait visiter la grotte Cosquer lors de sa venue à Marseille prévue le 23 septembre. Les discussions sont en cours avec le Vatican.