800 manifestants pour "la justice climatique et sociale" au Mans

Le Mans, France

Leur mot d'ordre commun est l'exigence d'une "justice climatique et sociale". Environ 800 personnes se sont rassemblées ce samedi après-midi place des Jacobins au Mans.

La majorité des participants est venue en cortège depuis la maison de l'eau. Cette manifestation organisée notamment par la France insoumise et Greenpeace a marqué une pause place Washington. En centre-ville, elle a rejoint un groupe de "gilets jaunes".

L'ensemble des manifestants dénonce l'absence d'action du gouvernement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, une attitude jugée "criminelle" étant données les conséquences catastrophiques du réchauffement climatique. "Et un, et deux, et trois degrés, c'est un crime contre l'Humanité" résume un des slogans entendus.

C'est la deuxième manifestation pour la sauvegarde du climat en deux jours au Mans, après celle qui a principalement rassemblé des lycéens vendredi matin.