800 participants pour le premier rassemblement des scouts et guides de Lorraine Nord

Du samedi 19 au dimanche 20 octobre, scoutes, guides et animateurs s'installent au plan d'eau de Metz. Au total, 800 participants de Moselle, du nord de la Meurthe-et-Moselle et du nord de la Meuse se réunissent pour la première fois.

Metz, France

Les guides et scouts de Lorraine Nord se rassemblent pour la toute première fois. Le long du plan d'eau, une centaine de tentes ont envahi la pelouse. Les guides et scouts de Moselle, du nord de la Meurthe-et-Moselle et du nord de la Meuse se sont enfin installés. Qu'ils soient âgés de 5 ans ou de 20 ans, chacun a mis la main à la pâte pour préparer le camp.

Les scouts dorment par groupe de 6 à 8 personnes dans chaque tente © Radio France - Noémie Koppe

Un rassemblement qui réunis petits et grands dans une bonne ambiance. Le thème de ce week-end : Toy Story. Les guides et animateurs ont prévu de nombreuses activités sur ce sujet, mais aussi un jeu de piste d'une heure dans le centre-ville de Metz. Chaque scout devra alors trouver des indices auprès des personnages de Toy Story. "Il y a par exemple Buzz l'Eclair, Monsieur Patate. On a investi dans les costumes cette année", se réjouit Nicolas Guirten, responsable du développement pour les scouts et guides de France.

Mais ce qui reste le plus attendu chez les scouts, est la veillée. "J'adore ce moment où on est tous ensemble", évoque Juliette, 12 ans. Un moment où tous les groupes se rassemblent pour chanter et partager des histoires avant d'aller se coucher.

Un week-end sous le signe de la communication

Lors de ce premier rassemblement, des membres de radioscoutisme sont également présents. Ils proposent des ateliers pour apprendre à communiquer sans les téléphones portables. Cela passe par le langage morse ou encore par la radio. D'ailleurs, chaque troisième week-end du mois d'octobre, tous les scouts du monde s'appellent par la radio pour communiquer. "Les appels peuvent provenir du Japon, de l'Espagne ou des Pays-Bas. Cela dépend de la fréquence et des ondes. S'il y a des éléments perturbateurs ça ne passera pas", raconte Anne-Françoise Chatelain, une des responsables de radioscoutisme.

Ce week-end de partage sera aussi l'occasion de démarrer la célébration des 100 ans des scouts et guides de France.