800 personnes rassemblées à Pau contre le pass sanitaire

Huit cent personnes se sont rassemblées et ont défilé à Pau ce mercredi 14 juillet, deux jours après l'allocution d'Emmanuel Macron. Un appel avait été lancé sur les réseaux sociaux pour protester contre l'élargissement du pass sanitaire.

Des soignants de l'hôpital de Pau et d'anciens gilets jaunes avaient relayé sur les réseaux sociaux cet appel à manifester contre "l'obligation vaccinale, la stigmatisation des soignants et le pass sanitaire". Plusieurs personnes ont pris la parole Place Clemenceau. Le cortège était composé de personnes opposées au pass sanitaire, dont Emmanuel Macron a annoncé l'extension lundi 12 juillet. Il sera obligatoire pour les personnes majeures dès le début du mois d'août pour accéder aux bars, restaurants, et autres lieux accueillant du public.

Les manifestants assez nombreux pour un 14 juillet se sont ensuite dirigés vers l'Hôtel de Ville avant de revenir devant la Préfecture. Il n'y avait pas de forces de l'ordre visibles pour encadrer cette manifestation.