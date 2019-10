800 Tourangeaux anti PMA manifestent à Paris ce dimanche

Indre-et-Loire, France

Ils seront près de 800 Tourangeaux dans le cortège de la manifestation anti loi bioéthique à Paris ce dimanche 6 octobre après-midi. Une grosse délégation qui est partie en car, 5 affrétés pour l'occasion, en voitures ou en train.

Ils battent le pavé contre l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules. Florence Verdillon habite Tours et sera à Paris. Elle est membre du collectif "marchons enfants" qui regroupent diverses associations dont la "Manif pour tous". Selon elle, les personnes qui se mobilisent n'ont pas forcément manifestées contre le mariage pour tous il y a six ans.

"Il y a des personnes qui se mobilisent aujourd'hui et qui ne l'étaient pas en 2013. Ils veulent dire non à la GPA et à la PMA" explique-t-elle. "Ils sont en colère et ont le sentiment de s'être faits avoir", poursuit-elle.

L'Assemblée nationale a voté, en première lecture, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes vendredi 27 septembre. Mais Florence Verdillon attend la fin du circuit parlementaire avec les lectures au sénat puis encore à l'Assemblée nationale en 2e lecture.

Les pro PMA se mobilisent aussi à Tours

Les pro PMA aussi se montrent à Tours. Plusieurs d'entre eux ont montré leur soutien au projet de loi dans les rues de Tours ce samedi 5 octobre.