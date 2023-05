80e anniversaire du Débarquement : la région lance les festivités

Plus d'un an avant oui, mais il faut prendre de l'élan pour un événement pareil...Le Conseil Régional de Normandie vient de se lancer dans la bataille du 80ème anniversaire du débarquement. Les élus régionaux ont voté ce mardi une enveloppe de 1,5 millions d'euros pour financer les projets qui verront le jour dans le cadre du grand anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie. Ce sera donc dans un an et à peine plus d'un mois.

Accompagner les projets

Un financement destiné à accompagner les "manifestations festives et populaires" selon les termes du Conseil Régional. Ce n'est donc pas la Région qui va financer les grandes cérémonies officielles ou l'accueil des différents chefs d'Etat. Il s'agit de financer des manifestations en accès libre et à destination du grand public, et se déroulant entre le 1er mars et le 15 octobre 2024.

Nathalie Porte, vice-présidente de la région en charge du tourisme, à la région, explique aussi à France Bleu qu'il s'agit de provoquer une adhésion au projet 80ème dans les cinq départements normands, pas seulement dans le Calvados et la Manche, sur les sites du débarquement : "Les cinq départements sont concernés par la bataille de Normandie. Ca a été fait avant, pour le 60 ou le 70ème, mais on appuie un peu plus sur cet aspect pour le 80ème (...) J'ai un exemple, on a dans le territoire la bataille de la poche de Falaise-Chambois, c'est vraiment l'étape meurtrière de la bataille de Normandie. Je n'ai pas de projet précis à vous donner aujourd'hui nous n'en sommes qu'au début, mais nous serons là pour les accompagner."

Qui pour organiser le 80ème anniversaire ?

Si la région se lance, plus d'un an avant, on ne sait que très peu de choses, rien pour ainsi dire, sur ce 80ème anniversaire. D'abord parce qu'il y a un 79ème à célébrer dans un mois. C'est ce que Jean Quétier, le président du comité du débarquement, répète à qui veut l'entendre : "On va faire faire les choses dans l'ordre".

Mais si le Président du département de la Manche se place, la semaine dernière, comme candidat pour accueillir la cérémonie internationale dans plus d'un an, ce n'est pas un hasard. Si Hervé Morin a déjà commencé son travail de promotion du 80ème lors d'un voyage aux Etats-Unis en mars, ce n'est pas un hasard non plus. Les discussions ont commencé. Chaque collectivité, chaque musée, chaque ville commence à prendre des initiatives. Il n'y a personne pour l'instant pour les coordonner. Le message viendra d'en haut, clairement de l'Elysée, avec une foule de considérations diplomatiques à prendre à compte. "Au niveau des événements grands publics, pour nous, ce sera en partenariat avec le Comité du débarquement, précise Nathalie Porte pour la Région Normandie, à ce jour, nous ne connaissons pas les intentions de l'État, même si son rôle se limite à l'organisation des cérémonies, en particulier la cérémonie internationale".

Si la région Normandie veut accélérer le calendrier, c'est parce que les enjeux sont énormes : on estime que le 70ème anniversaire du débarquement a été vu par 1,2 miliard de téléspectateurs. Et Hervé Morin entend bien profiter de cette occasion pour doper la candidature des plages du D-Day au patrimoine mondial de l'UNESO. Chaque année, ce sont plus de cinq millions de visiteurs qui se rendent sur les plages du débarquement et les autres sites de la bataille de Normandie.