80ème anniversaire du Débarquement : un grand spectacle de drones pour ouvrir les festivités

On en sait un peu plus - un petit peu - sur le 80ème anniversaire du Débarquement, dans moins d'un an. Une semaine après le 79ème, la région a présenté ce lundi un premier programme des festivités qu'elle prépare.

En attendant d'en savoir plus du côté de l'État puisque c'est Emmanuel Macron qui décidera de l'organisation des cérémonies officielles et notamment du lieu de la cérémonie internationale qui se déroulera le 6 juin.

Un spectacle de 2 500 drones

La région Normandie, elle, organise et finance des évènement qui se veulent festifs et populaire. Elle a débloqué une enveloppe de 1,5 million d'euros, et appelle les collectivités, particuliers et associations et se manifester dès maintenant. Et surtout elle prépare le coup d'envoi des festivités : un spectacle de 2 500 drones, sur les cinq plages du débarquement : Sword, Juno, Gold, Omaha et Utah. Il aura lieu le vendredi 31 mai. Ce spectacle ouvrira donc les festivités officielles, un peu moins d'une semaine avant le jeudi 6 juin. La région et le comité du débarquement, qui vont co-produire le spectacle, ont déjà trouvé le metteur en scène. Il y aura peut-être des feux d'artifice mais pas le fameux "embrasement de la côte comme à chaque grand anniversaire. L'idée, c'est de profiter des nouvelles technologies - drones, sons et lumières, 3D- pour proposer quelque chose d'inoubliable à l'occasion de ce grand anniversaire.

C'est la société bordelaise Dronisos qui a été choisie pour cet événement. "Un spectacle de ballet de drones dont on se souviendra" promet le Président normand Hervé Morin.

Le reste du calendrier encore suspendu à la décision de l'Élysée

Pour la globalité du calendrier officiel de ce 80ème, elle dépend beaucoup d'une inconnue, le site retenu pour la cérémonie internationale du 6 juin. Mais Hervé Morin n'a pas envie d'attendre, pas plus que Jean Quétier le Pdt du Comité du débarquement qui explique avoir demandé une réponse "au plus tard en septembre". La région a lancé il y a plus d'un mois son appel pour financer les projets populaires et festifs. Elle va aussi organiser une cérémonie internationale pour les victimes civiles et les villes martyres de Normandie. Bref, moins d'un an avant, il est largement temps de s'y mettre. "Il n'y a pas besoin d'un GIP pour avancer" conclut Hervé Morin. Référence au Groupement d'Intérêt Public sur le 80ème annoncé par Emmanuel Macron la semaine dernière, sur les plages du débarquement.

Le logo du 80ème anniversaire du débarquement présenté il y a un an déjà

Le 80ème anniversaire du débarquement est donc sur les rails régionaux, avec aussi l'affiche officielle, le logo, et le site internet .