820 sans-abris recensés selon un comptage de la ville de Nice

Une "nuit de la solidarité" était organisée ce jeudi soir comme chaque année. 200 bénévoles et membres du CCAS mobilisés pour une maraude. L'occasion de recenser avec bienveillance les plus démunis pour leur venir en aide.

La nuit de la solidarité a eu lieu ce jeudi soir soir entre 20h et 23 heures. A Nice, plus de 200 bénévoles associatifs et agents du CCAS (le centre communal d'action sociale) sont allés à la rencontre des personnes sans-abri sans jugement, avec bienveillance. L'objectif était de recenser les plus démunis pour mieux identifier leurs profils, leur parcours, et leurs besoins.

"Il y a 195 personnes qui vivent dans la rue et 625 qui sont hébergés dans des dispositifs d'urgence"

Jennifer Salles-Barbosa est l'adjointe aux solidarités à la ville de Nice. Elle participait à la maraude et a pu dresser un constat : "ce sont des sans-abri qui parfois refusent les hébergements".

"Nous allons ouvrir un centre d'accueil pour les sans-abri et leurs chiens" Jennifer Salles-Barbosa