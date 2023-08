83 ans et toujours boulanger à Montagnac, Jean-Claude n'est pas prêt de partir à la retraite

Jean-Claude Puech a ouvert sa boulangerie à Montagnac en 1966. Depuis, l'octogénaire n'a pas quitté les fourneaux. Âgé de 83 ans en septembre prochain (le 2), ce fils de viticulteur est un acharné du travail, mais avant tout, un passionné de son métier. Le boulanger travaille aujourd'hui avec son fils, et son petit-fils. Une entreprise familiale ayant pignon sur rue, installée entre les deux esplanades de ce village de plus de 5.000 habitants au nord-est de Pézenas. Son épouse Lucette, plus âgée de 11 mois s'occupe bénévolement de la comptabilité.

"Mes parents m'ont toujours habitué à travailler. C'était comme ça chez nous" raconte Jean-Claude. "Maman était sage-femme. Elle a mis 2.000 bébés au monde. Je ne travaille que six jours par semaine à la boulangerie. Mais le septième, je suis dans mon champ d'oliviers dans mon mas".

Au travail depuis l'âge de ses 14 ans

"Quand j'étais gamin, nous allions ramasser les olives pendant les vacances de Noël. En juillet, avec mon frère jumeau, qui n'est plus de ce monde, nous allions ramasser les mauvaises herbes et les amandes. Et ensuite, à 10 ans, nous allions faire les vendanges quand c'était le moment. On dit que le travail, c'est la santé. Mais je crois que c'est bien vrai. Vous savez, je me suis rarement arrêté dans ma vie. Uniquement par la force des choses comme par exemple à l'issue d'un double pontage coronarien, une septicémie, et un coma de huit jours. La bête tient toujours le coup" plaisante Jean-Claude.

"J'ai travaillé jusqu'à sept jours sur sept"

Jean-Claude n'est pas le premier à embaucher le matin. Mais à 6h, il est là pour mettre la main dans la farine. 30 heures par semaine. "Je suis là jusqu'à 11h,11h30. Après, je rentre m'occuper de mes oliviers". Voilà qui force le respect dit son petit-fils Gauthier.

"Travailler avec son grand-père, ce n'est pas donné à tout le monde" confie le petit-fils, plutôt admiratif. "C'est précieux. J'ai ses conseils. On a toujours travaillé. Moi je crois que je suis né dans le pétrin. Ce sont de bonnes valeurs. Ça force le respect. Il m'en reste encore avant d'avoir 70 ans d'activité. Je ne travaillais pas encore ici, que j'entendais déjà mon grand-père dire que cette année était la dernière. Je le prends au mot".

"Travailler, c'est mon plaisir. Que voulez-vous que je vous dise !"

"Je lui ai dit de lever le pied" conclut Lucette son épouse. "Mais bon, vous voyez, il m'écoute. Il aime son métier. C'est un passionné. Il aime le contact avec les gens et ils le lui rendent bien".

Quelques 3% des seniors exercent encore une activité professionnelle après 65 ans, le plus souvent cumulée avec la retraite, un chiffre qui a triplé en dix ans. Pour bon nombre, c'est pour survivre ou avoir une meilleure retraite. Pour Jean-Claude, c'est la passion du métier qui le pousse à continuer avec les siens.