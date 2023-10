83e congrès HLM : les bailleurs sociaux attendent des annonces pour lutter contre la crise du logement

Du 3 au 5 octobre, les principaux acteurs du logement social se retrouvent à Nantes à l'occasion du 83e congrès HLM . Les professionnels du secteur espèrent des annonces en faveur de la production de logement social ou pour encourager la réhabilitation énergétique. Emmanuelle Cosse, la présidente de l’Union sociale pour l’habitat, parle de crise massive du logement.

ⓘ Publicité

Le constat est partagée par Stéphanie Bonnet directrice générale d'Ekidom : "On attend du gouvernement des annonces, en pleine négociations de la loi de finance 2024, pour lutter contre cette crise en termes de production de logements et en termes d'enjeux énergétiques, pour nous permettre d'accélérer nos investissements dans le cadre des réhabilitations énergétiques".

Hausse des impayés de loyers

Les bailleurs constatent d'ailleurs une hausse des impayés de loyers : "On a vu une augmentation constante depuis début 2023, une hausse des impayés. A savoir que nous bailleurs, on a des impayés de loyer, mais aussi des impayés sur les charges de chauffage". Pour faire face à cette situation, la directrice générale d'Ekidom précise devoir repenser les budgets : "On ralentit l'investissement. On réduit nos postes d'entretien. Il va se poser la question en fin d'année de la hausse des loyers. Les recettes pour un bailleur se sont ses loyers, sauf que si on augmente les loyers, ça pénalise nos locataires, qui on le sait, ont des ressources faibles".