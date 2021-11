Un bon cru pour l'édition 2022 du concours "Gard gourmand" organisé par le Département. 141 produits et 84 artisans des métiers de bouche viennent d'être récompensés. Un gage de produits de qualité et de saison issus des circuits courts.

84 artisans et 141 produits lauréats du concours "Gard Gourmand"

C'est en 2002 que le Département du Gard a initié la démarche "Le Gard, Militant du Goût" pour mettre en avant les produits du département. Une démarche qui se traduit chaque année par le concours "Gard Gourmand" auquel peuvent s'inscrire artisans, traiteurs, commerçants, restaurateurs de tout le Gard. Pour cette édition, ce sont 128 personnes qui ont concouru. Elles ont présenté 492 produits répartis en quatre catégories :

. Accompagnements, fromages et boissons

. Charcuteries et plats cuisinés

. Pains et spécialités

. Desserts et douceurs.

Au final, ce sont 84 artisans qui ont ainsi été récompensés pour la qualité de leurs produits. 141 médailles ont été décernées, 46 d’or, 48 d’argents et 47 de bronze. Tous les lauréats sont à retrouver sur le www.militantdugout.gard.fr. Chaque médaillé OR aura la photo de son ou de ses produits médaillés publiée(s) dans le guide des Médaillés et des Saveurs 2022 qui paraîtra en janvier 2022.