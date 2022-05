85 jours de délais pour faire une pièce d'identité dans le Val de Marne, un plan d'urgence déclenché

La crise du Covid-19 a provoqué de nombreux reports de la part des usagers dans leurs demandes de pièces d'identité. Depuis début 2022, les mairies et la préfecture du Val de Marne sont submergées. Il faut entre deux et trois mois pour obtenir son passeport ou sa pièce d'identité.

Les délais pour obtenir une pièce d'identité dans le Val-de-Marne n'ont jamais été aussi longs. Il faut actuellement compter 85 jours pour obtenir un rendez-vous en mairie pour faire son passeport ou sa carte d'identité. Ensuite, la préfecture met cinq à six semaines à traiter le dossier. Il faut ensuite rajouter une dizaine de jours pour la fabrication. Cette explosion des demandes qui s'explique par les reports dus à la pandémie de Covid-19.

Partout en France, les mairies et les préfectures sont totalement submergées depuis fin 2021. Un plan d'urgence a été mis en place par l'Etat car il y a urgence. Chaque jour, la préfecture du Val de Marne, qui gère les demandes de l'Essonne, reçoit entre 2 100 et 2 400 dossiers. Ils leur reste en ce moment un peu plus de 50 000 dossiers à traiter.

Une hausse de 33% des demandes en un an

"Actuellement nous recevons environ 33% de demandes supplémentaires", explique Mireille Larrede, secrétaire générale de la préfecture du Val de Marne. Sur les quatre premiers mois de l'année 2019, 130 000 dossiers avaient été traités contre 174 000 pour ce début 2022. Les demandes concernent surtout des cartes d'identité.

Les raisons sont principalement liées au Covid-19 et aux reports des démarches durant la pandémie. Selon la préfecture, de plus en plus de Franciliens veulent également posséder les nouvelles cartes d'identité biométriques car elles sont exigées par certaines compagnies aériennes ou par certaines banques notamment.

Plus de créneaux de rendez-vous et davantage de moyens pour les mairies

Pour faire face à cette vague, l'Etat met en place un dispositif inédit pour désengorger les services. La préfecture du Val de Marne s'est vue dotée de onze contractuels supplémentaires qui vont venir renforcer les équipes. Des agents qui doivent gérer chaque jour pas moins de 90 titres chacun. Des opérations de rattrapages sont aussi organisées certains samedi. La préfecture a ouvert exceptionnellement à quatre reprises ces dernières semaines.

Les demandes les plus urgentes, en particulier les départs à l’étranger pour raisons professionnelles ou familiales impérieuses et les cas de vol de titre, sont priorisées. Les cartes nationales d’identité et les passeports expirés depuis moins de cinq ans seront valides pour passer les examens organisés aux mois de mai et juin et pour l’inscription au permis de conduite dans les auto-écoles.

Un dispositif de recueil qui permet d'enregistrer une demande de pièces d'identité à la mairie. © Radio France - Manon Derdevet

Enfin, la préfecture du Val de Marne va doter neuf grandes communes du département d'un dispositif de recueil. Cet appareil permet de prendre les empruntes des demandeurs, une étape indispensable dans le traitement du dossier. La ville de Créteil fait partie de ceux qui vont pouvoir bénéficier de ce dispositif de recueil supplémentaire.

Cela permettra de passer de sept à huit appareils et donc pouvoir ouvrir davantage de créneaux. D'ici au 24 mai, la ville va passer de 370 créneaux hebdomadaires à 500. Un dispositif qui restera en place jusqu'à la Toussaint. A Créteil, ceux qui demanderaient un rendez-vous maintenant n'ont pas de chance d'avoir leur passeport avant septembre.