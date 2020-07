86 faisceaux illuminent le ciel de Nice en hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016

Nice a rendu hommage aux 86 anges tombés le soir de l'attentat sur la promenade des Anglais et aux plus de 400 blessés, le 14 juillet 2016. Une cérémonie dans l'intimité des familles, un hommage aux victimes et un long moment d'émotion dans le ciel azuréen pour ne pas oublier.