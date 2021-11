88% des bénéficiaires du secours catholique de l'Yonne vivent sous le seuil de pauvreté

Depuis la crise sanitaire, les plus démunis demandent davantage d'aide alimentaire. Cela représente 7 millions de personnes, soit 10% de la population française, selon l'association caritative.

9 ménages sur 10 s'inquiètent pour leur alimentation. Leur budget les contraint à des choix difficiles quand ils ne sont pas impossibles notamment pour accéder à une alimentation, et encore plus avec des produits de qualité.

Le secours catholique a accordé plus de 30 000 euros d'aides financières l'an dernier dans l'Yonne dont la moitié pour de l'alimentaire et l'hygiène explique Olivier Truillet, Vice- Président du secours catholique dans l'Yonne.

France Bleu Auxerre : On ne mange pas à sa faim, ni bien dans l'Yonne ?

Olivier Truillet : Beaucoup de personnes nous sollicitent pour de l'alimentaire. On constate qu'en plus on mange mal. Dans la distribution il y a beaucoup de conserves mais moins de fibres, de légumes, même de la viande. Ce n'est pas assez équilibré.

La crise covid a accéléré le phénomène ?

Effectivement, nous avons eu plus de monde notamment sur l'avallonais. L'an dernier nous avons accompagné 632 familles dans le département, 40 % de personnes seules.

Leur revenu moyen est de 537 euros par mois. 88% des personnes rencontrées vivent sous le seuil de pauvreté.

Que sacrifie-t-on en premier ?

Le loyer est sacrifié en premier en période hivernale , le chauffage également. J'ai vu des gens qui m'ont dit, on peut manger mais le reste on s'en fout.

Comment aider ces personnes à garder leur dignité ?

Il faut d'abord les écouter. Certaines n'ont pas fait de demande administrative d'allocation ou de RSA. Elles veulent se remettre debout mais ne savent pas bien comment. On développe beaucoup le collectif pour que les personnes puissent se rencontrer.

Nous avons deux jardins partagés, un à Bléneau et un à Monéteau, un troisième est en vue à Tonnerre au printemps. Cela leur permet de se prendre en charge.

Vous menez d'autres actions ?

Nous avons aussi des paniers solidaires avec un partenariat à Sens avec les jardins de la croisière. Le secours catholique prend en charge une partie de ces paniers de légumes. Les bénéficiaires partagent entre eux des recettes.

Des personnes ne veulent pas être inactives. J'ai entendu dire "nous ne sommes pas que des ventres à remplir, nous avons une âme , nous sommes des personnes et nous voulons nous mettre debout "