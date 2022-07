89 déplacés ukrainiens ont trouvé du travail en Drôme

La préfète de la Drôme a fait le point : 705 déplacés ukrainiens résident actuellement dans le département. Parmi eux, un peu moins de 40% sont des mineurs. Les autres, pour la grande majorité en âge de travailler, ont quasiment tous obtenus leurs autorisations de séjour (93%), qui leur permet également d'avoir un emploi en France. Début juillet, seuls 89 ont pourtant réussi à décrocher un job.

La barrière de la langue

Ola, 38 ans, est devenue médiatrice pour la vaccination contre le covid pour l'antenne de la Croix-Rouge à Romans. Arrivée en France début mars, elle a d'abord été bénévole, et son implication a été remarquée. Elle était kiné à Kiev. Mais son meilleur atout est d'avoir appris le Français à l'école. Sur la vingtaine d'adultes qui fréquente les locaux romanais de la Croix-Rouge, seuls cinq ont du travail. "Et on ne va pas se mentir, le problème c'est la barrière de la langue" estime Régis Joly, le responsable.

On va les accompagner le plus possible dans l'apprentissage du Français. Il y a Pôle Emploi et d'autres associations qui s'en occupent aussi - Régis Joly, responsable de la Croix-Rouge à Romans

Sans parler Français, certains trouvent quand même un petit boulot, aux tâches plus ou moins simples et répétitives. Mais ce n'est pas idéal pour Régis Joly : "personne ne rechigne à la tâche. Mais on a quand même une directrice marketing qui fait du ménage dans une entreprise. Il n'y a pas de petits emplois, mais ce sont des gens qui avaient de bonne situation, l'idéal serait de trouver des équivalences".

A Portes-lès-Valence, Vita confirme. Elle était secrétaire dans un collège à Kiev. Elle a décroché un travail comme femme de chambre dans un hôtel de l'agglomération de Valence. Elle souhaite vite apprendre la langue pour changer de poste.

Des postes sans équivalences

Au-delà de la barrière de la langue, les diplômes ukrainiens ne sont pas automatiquement reconnus en France, ce qui rend compliquée la recherche d'un emploi équivalent à celui qu'un déplacé pouvait occuper en Ukraine. Katya, 26 ans, était infirmière à Kiev dans une clinique privée. Arrivée à Portes-lès-Valence, la famille qui l'accueille frappe à la porte de l'EHPAD des Chênes, qui cherche à recruter. Katya est reçue pour un entretien. "Ils m'ont posé les questions, sur mon travail en Ukraine, si c'était pareil qu'ici" raconte Katya, "et en fait, oui ça va". Problème : le diplôme d'infirmière qu'elle détient n'est pas valide en France.

Pour nous qui sommes en pénurie de personnel soignant, j'ai vu une opportunité pour elle et pour nous - Julien Chalamet, le directeur de l'EHPAD les Chênes à Portes-lès-Valence

"J'ai vu avec l'Agence Régionale de Santé ce problème de diplôme, et j'ai pu l'embaucher comme aide soignante" explique Julien Chalamet, le directeur de la maison de retraite les Chênes, "mais je l'ai positionnée comme partie intégrante de l'équipe infirmière. C'est un avantage pour l'organisation". D'un accord commun, la jeune femme a signé des CDD depuis avril, renouvelables. Le directeur de l'établissement la pousse désormais à passer son diplôme en France. Katya est partante.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans l'agglomération de Montélimar, Anna Dopora et son association Une main pour demain apporte son aide à environ 80 déplacés ukrainiens. Elle-même Ukrainienne, en Drôme depuis quelques années, elle explique que seulement une quinzaine ont trouvé du travail, souvent en dessous de leur niveau de compétence.

Pour eux, c'est compliqué. Imaginez si vous deviez recommencer votre vie au niveau zéro - Anna Dopora, de l'association Une main pour demain dans l'agglo de Montélimar

"Dans une nougaterie, dans la restauration, dans la construction, ou encore saisonniers... c'est une solution temporaire. Les gens qui sont venus sont en Ukraine des responsables qualité, des managers, des commerciaux. Pour eux c'est compliqué. Donc, bien sûr, c'est bien pour travailler et nourrir leur famille, mais les gens essayent d'avoir un meilleur poste" explique Anna. En insistant de nouveau sur l'importance des cours de langue pour les déplacés.