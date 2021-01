9.000 protections hygiéniques lavables bientôt distribuées dans les collèges de la Sarthe

C'est un pas de plus dans la lutte contre la précarité menstruelle en Sarthe : le département va mettre à disposition 9.000 protections hygiéniques à destination des adolescentes dans les collèges publics comme privés. "On s'est rendus compte qu'il s'agit d'un vrai enjeu", lance le président du Département, Dominique Le Mèner.

Il s'agit de serviettes hygiéniques lavables et réutilisables, qui seront distribuées dans les infirmeries scolaires des établissements. Le Département fait pour cela appel à deux entreprises sarthoises, La Week'Up et Plastigom, qui se sont associées fin 2020 pour créer ces protections durables. "Il faut compter environ un mois et demi de production pour cette commande massive, explique Corinne Boulay, créatrice de La Week'Up.On devrait livrer dans les collèges dans la deuxième quinzaine de mars."