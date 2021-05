9 communes rurales de Seine-Maritime vont enfin avoir la 4G

"Une partie de ma maison est en 3G, l'autre en "edge"," explique Gabrielle Piquet, habitante de Vatteville-la-Rue, une des communes qui devrait voir arriver la 4G. Une situation très inégale dans le village : "Moi ça va encore parce que je suis à l'entrée du village," poursuit Gabrielle Piquet, "mais plus on va loin, plus c'est compliqué." Même constat pour Béatrice Bardel : "Il y a des endroits où on a très peu internet, près de la mairie, de l'église et à côté de la forêt aussi."

Peu de 4G et un réseau téléphonique qui fonctionne mal

Difficile de capter internet sur son portable, difficile aussi d'avoir tout simplement du réseau téléphonique. "Il y a des personnes qui sont seules," confie Béatrice Bardel, "et cela leur est arrivé de ne plus avoir de téléphone fixe et plus de téléphone portable." Une situation qui isole un peu plus les habitants de cette commune rurale près de Port-Jérôme-sur-Seine.

Dans ces conditions, l'arrivée de la 4G est attendue, surtout alors que le télétravail se généralise.

9 sites concernés en Seine-Maritime

Une antenne 4G sera donc installée à Vatteville-la-Rue et huit autres situées, elles, entre Fécamp et Dieppe, vont également répandre la 4G. Il s'agit de Dorsay/Sainte-Colombe, Canouville/Butot-Venesville/Malleville-les-Grès, Valmont, Sainte-Marguerite-sur-mer, Bertheauville, Eletot, Sasselot et Saint-Pierre-le-Vieux.

Maintenant que les arrêtés ministériels ont été pris, les quatre opérateurs téléphoniques ont 24 mois pour installer ces antennes 4G sur les 9 sites concernés.