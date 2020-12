Neuf migrants découverts dans un camion à Pertuis

Lorsque le camion slovaque qui arrivait de Vintimille s'est arrêté ce lundi matin dans la cour de l'entreprise Pellenc à Pertuis, les migrants afghans qui y étaient dissimulés ont frappé sur les portes sans doute pris par le froid matinal, il était 8h. Ils ont été pris en charge par les gendarmes. Les cinq mineurs ont été conduits vers un foyer à Avignon, tandis que les quatre majeurs, tous demandeurs d'asile, ont également été conduits vers la préfecture.

Déjà le 19 octobre, sept réfugiés d'origine afghane auraient trompé la vigilance d'un conducteur côté italien et s'étaient glissés à Vintimille dans un semi-remorque à destination de Pellenc. Parmi eux, six adultes qui ont déposé une demande d'asilen et un mineur qui a été accueilli dans un foyer à Avignon. Le chauffeur a lui été relâché.