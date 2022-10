Drôme : opération sensibilisation pour les motards

Depuis le début de l'année, il y a eu 24 tués sur les routes de la Drôme. Parmi eux, neuf étaient des motards. Ce dimanche 23 octobre, les pilotes de l'escadron départemental de sécurité routière vont rencontrer les motards à Die pour faire de la sensibilisation. Ils vérifieront avec les propriétaires des deux-roues la connaissance de tous les équipements de sécurité.

Deux ateliers de prévention sont organisés de 10 heures à 16 heures sur le parking du magasin Intermarché de Die. Au cours du premier, les motards tenteront de gagner un gilet airbag. Sur le deuxième atelier, un sonomètre sera mis à leur disposition pour mesurer le bruit des deux-roues.

Corinne Quèbre, sous-préfète de Die sera sur place, elle explique : "l'objectif c'est de montrer aux utilisateurs ce que peut représenter le bruit. Je le rappelle, il y a six cents motos par jour à Chamaloc dans les périodes les plus importantes et le bruit se répercute sur les falaises. C'est ce qui fait que le son est lancinant et dérangeant à la fois pour les habitants mais aussi pour la faune et la flore. Ce n'est pas le passage d'une moto qui est gênant c'est la succession des deux-roues toute la journée".

Lors de cette opération les gendarmes ne seront pas là pour verbaliser. Pour rappel, les sanctions prévues par la loi actuellement sont : une amende de 135 euros pour toute émission de bruits susceptibles de causer une gêne aux autres usagers de la route ou aux riverains et une amende de 11 euros en cas d’utilisation d’un pot d’échappement non homologué.